Сыктывкар, , 19:21 — REGNUM Республика Коми с начала спецоперации отправила в Донбасс 115 тонн гуманитарного груза и 80 тонн пиломатериалов. Об этом глава Коми сообщил в ходе своего выступления в республиканской прокуратуре, передает кореспондент ИА REGNUM.

Гуманитарная помощь для Донбасса Александр Полегенько © ИА REGNUM

По его словам, последняя партия груза была доставлена непосредственно в город Ровеньки, с которым в июне 2022 года республика подписала соглашение о сотрудничестве.

«При поддержке республики сейчас в Ровеньках идёт активная подготовка к зиме объектов ЖХК, социальной сферы — школ, детских садов, больниц и других учреждений», — сообщил чиновник.

Напомним, Республика Коми стала участником масштабной программы помощи, когда регионы России берут шефство над городами и районами ЛНР и ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми проживают 494 беженца из ЛНР и ДНР.