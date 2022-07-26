Сыктывкар, 26 июля 2022, 19:21 — REGNUM Республика Коми с начала спецоперации отправила в Донбасс 115 тонн гуманитарного груза и 80 тонн пиломатериалов. Об этом глава Коми сообщил в ходе своего выступления в республиканской прокуратуре, передает кореспондент ИА REGNUM.
По его словам, последняя партия груза была доставлена непосредственно в город Ровеньки, с которым в июне 2022 года республика подписала соглашение о сотрудничестве.
Напомним, Республика Коми стала участником масштабной программы помощи, когда регионы России берут шефство над городами и районами ЛНР и ДНР.
Как сообщало ИА REGNUM, в Коми проживают 494 беженца из ЛНР и ДНР.