Пермь, 26 июля, 2022, 19:20 — ИА Регнум. В Перми бывший студент местного университета Тимур Бекмансуров отдан под суд за убийства нескольких человек и покушение на убийство, в том числе сотрудника полиции. Обвинительное заключение утвердила Генеральная прокуратура России, сообщили журналистам в ведомстве.

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Материалы дела направлены в Пермский краевой суд. В ближайшее время представители Фемиды определят дату первого заседания.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено 20 сентября. В результате стрельбы шесть человек погибли, а ещё 20 были ранены.