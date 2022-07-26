Брянск, 26 июля 2022, 19:29 — REGNUM Уголовное дело об убийстве общеопасным способом, совершённом группой лиц по предварительному сговору, а также о покушении на убийство и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа возбудил Следственный комитет России после атаки ВСУ на таможенный пост в Брянской области.

Следователь
Следователь
Sledcom.ru

По данным следствия, ранее 26 июля украинские боевики, «удалённо управляя беспилотным летательным аппаратом, произвели сброс взрывного устройства» на территорию Александровского таможенного поста (Севский район, Брянская область).

В результате атаки украинских боевиков погиб один гражданин России. Ещё три человека, двое из которых — сотрудники Брянской таможни, получили ранения. Сейчас устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступления.

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