Брянск, 26 июля, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Уголовное дело об убийстве общеопасным способом, совершённом группой лиц по предварительному сговору, а также о покушении на убийство и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа возбудил Следственный комитет России после атаки ВСУ на таможенный пост в Брянской области.

Sledcom.ru Следователь

По данным следствия, ранее 26 июля украинские боевики, «удалённо управляя беспилотным летательным аппаратом, произвели сброс взрывного устройства» на территорию Александровского таможенного поста (Севский район, Брянская область).

В результате атаки украинских боевиков погиб один гражданин России. Ещё три человека, двое из которых — сотрудники Брянской таможни, получили ранения. Сейчас устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступления.