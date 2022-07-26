Рим, , 19:17 — REGNUM Две наиболее популярные партии Италии — «Братья Италии» (в оппозиции, правоконсерваторы) и Демократическая партия (в правящей коалиции, леволибералы) — увеличили свой отрыв от конкурентов, таковы опубликованные 26 июля итоги опроса Piepoli.

Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии» Giorgiameloni.it

«Братьев Италии» готовы поддержать 23% избирателей (из числа определившихся с выбором и намеренных участвовать в выборах), Демократическую партию — 22%. В сравнении с прошлым опросом рейтинги обеих партий выросли на 0,5%, все других — снизились.

При этом, по данным Piepoli, 42% граждан еще не решили, кого поддерживать, или не будут голосовать.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября.

По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%. При этом наблюдатели не исключают, что правоцентристское правительство в Италии не будет создано из-за «неожиданных» разногласий внутри правых. В таком случае в стране может появиться техническое или коалиционное правительство.