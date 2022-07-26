Сыктывкар, , 19:16 — REGNUM С начала военной спецоперации РФ в Коми из Донбасса прибыли 494 человека, 152 из них — дети. Об этом в ходе своего выступления в прокуратуре республики сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Гуманитарная помощь для беженцев из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

«Среди беженцев есть пенсионеры, инвалиды. Всем прибывшим оказывается поддержка, помощь с трудоустройством, получением социальных выплат, медицинских услуг. Подготовлены пункты временного проживания. На 21 июля в них были размещены 22 человека», — сообщил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, российскую границу за день пересекли 20 тыс. жителей Донбасса.