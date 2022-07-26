Вашингтон, 26 июля, 2022, 20:00 — ИА Регнум. На быстро распространяющийся субштамм BA.5 штамма коронавируса «Омикрон» в США приходится уже 81,9% новых случаев заболевания, сообщает 26 июля Reuters со ссылкой на директора Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

По её словам, такие результаты были получены после оценки данных за минувшую неделю.

На ещё один распространённый субштамм «Омикрона» — BA.4 — приходится 12,9% регистрируемых случаев заболевания.

Сообщается также, что еженедельный средний показатель числа госпитализаций с COVID-19 в США удвоился с начала мая.