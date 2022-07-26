В США на субштамм «Омикрона» BA.5 приходится 82% новых случаев COVID-19
Вашингтон, 26 июля, 2022, 20:00 — ИА Регнум. На быстро распространяющийся субштамм BA.5 штамма коронавируса «Омикрон» в США приходится уже 81,9% новых случаев заболевания, сообщает 26 июля Reuters со ссылкой на директора Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски.
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Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом
По её словам, такие результаты были получены после оценки данных за минувшую неделю.
На ещё один распространённый субштамм «Омикрона» — BA.4 — приходится 12,9% регистрируемых случаев заболевания.
Сообщается также, что еженедельный средний показатель числа госпитализаций с COVID-19 в США удвоился с начала мая.