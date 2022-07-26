Москва, , 19:09 — REGNUM История с выпуском купюр по 5 и 10 рублей напоминает заговор «состоятельных кротов» из советского мультика, отметил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

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«Особых экономических обоснований у этого решения нет, разве что экономия на чаевых. Теперь самые рачительные смогут оставлять меньше 50 рублей и не звенеть монетками», — рассуждает Нилов в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России к концу 2022 года планируют возобновить печать десятирублевой купюры образца 1997 года. Об этом рассказал зампред Банка России Сергей Белов, курирующий наличное денежное обращение. Также планируется печатать банкноты номиналом 5 рублей.

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