Рим, 26 июля, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Уже ближайшей зимой Италия будет «почти свободна» от поставок газа из России, заявил 26 июля министр по делам экологической трансформации экономики Роберто Чинголани.

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Ранее в правительстве страны заявили, что освобождение от «зависимости» от российского газа может быть достигнуто к 2024 году.

До 2022 года доля российского газа в Италии достигала 40%, в настоящее время, по данным властей, она снижена до 25%. Весной и летом 2022 года были подписаны ряд контрактов со странами Северной Африки и Ближнего Востока, кроме того, власти Италии рассчитывают на увеличение поставок американского СПГ.