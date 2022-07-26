Вашингтон, 26 июля, 2022, 19:42 — ИА Регнум. В США 26 июля начался суд по делу о клевете ведущего Infowars Алекса Джонса о стрельбе в начальной школе «Сэнди Хук». Джонса могут обязать выплатить родителям погибших детей компенсацию за его утверждения о том, что самая смертоносная стрельба в школе в истории США якобы была мистификацией. Об этом сообщает Reuters.

(сс) Mark Taylor Алекс Джонс

Адвокат родителей убитого шестилетнего ребенка Марк Бэнкстон заявил перед присяжными, что утверждения о мистификации стрельбы в «Сэнди Хук» стали «вирусной сенсацией» для сайта Infowars, который распространил ее среди миллионов людей.

«Мистер Джонс постоянно распространял идею о том, что Сэнди Хук был фальшивкой», — сказал Бэнкстон.

Напомним, что программы ведущего уже были запрещены на YouTube, Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Spotify за нарушение политики, касающейся разжигания ненависти.