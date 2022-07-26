Мурманск, 26 июля, 2022, 19:07 — ИА Регнум. В Мурманске с фасадной части девятиэтажного дома обвалилась кирпичная кладка, NordNews.

Alan Levine Кирпич

Обошлось без пострадавших — в момент падения кирпичей рядом никого не было. В управляющей компании ООО «МУЖСК» сообщили, что на месте работает бригада рабочих. Есть ли угроза дальнейшего обрушения пока не сообщается.

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