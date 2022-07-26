Лондон, , 22:31 — REGNUM Правительство России заявило о том, что одобрило передачу нефтяной компании «Зарубежнефть» долей французской Total Energies и норвежской Equinor в проекте Харьяга в Арктике. Этот шаг дает «Зарубежнефти» 90 процентов акций проекта. Об этом сообщает британская DailyMail.

Добыча нефти Иван Шилов © ИА REGNUM

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Нефтяной проект в Харьяге осуществляется в соответствии с соглашением о разделе продукции, оператором которого выступает «Зарубежнефть».

"Эта передача является частью тенденции к отказу от инвестиций после того, как иностранные компании заявили, что уйдут с российского рынка из-за специальной военной операции на Украине», — пишет DailyMail.

Доля норвежской Equinor в Харьягинском месторождении составляет 30%, а французской TotalEnergies принадлежит 20%. Ненецкая нефтяная компания сохранит за собой 10%. До объявления иностранных компаний о выходе из проекта доля «Зарубежнефти» составляла 40%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что имущество компании «Сахалин Энерджи» перейдёт в собственность России и будет передано в безвозмездное пользование новому оператору. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 1 июля 2022 года, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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