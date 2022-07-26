Брюссель, , 19:07 — REGNUM Документ с предложениями по ядерной сделке предложил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет 26 июля Financial Times.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель Министерство иностранных дел Российской Федерации

Комментируя результаты переговоров в Вене по ядерной сделке с Ираном, которые длились год и три месяца, глава европейской дипломатии сказал, что «пространство для новых существенных компромиссов», по его мнению, «исчерпано».

Жозеп Боррель «Сейчас я представил текст, в котором детально разобраны вопрос о снятии санкций и шаги в ядерной сфере, которые необходимы для восстановления СВПД» (Совместный всеобъемлющий план действий).

Он пояснил, что вариант, изложенный в документе, вполне реализуем. К тому же в нём учтены те сдвиги, которых удалось добиться на переговорах. Боррель добавил, что хотя и не считает политику Ирана верной (относительно прав человека, региональной тематики), ядерная сделка — совершенно особый вопрос.

По его словам, не следует больше откладывать решение этой проблемы: пора возродить ядерную сделку, причём сделать это надо срочно. «Если сделка сорвётся, есть риск получить опасный ядерный кризис на фоне потенциального усиления изоляции Ирана и иранского народа», — сказал Боррель.

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