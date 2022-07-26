Москва, , 19:05 — REGNUM «Десант» проекта «Обучающие экспедиции» Клуба Лидеров России «Эльбрус» в составе победителей и финалистов конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — и команда Российского Красного Креста вместе придумали новое позиционирование для формирования комьюнити организации. Такую задачу перед командами поставил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Управленческие кадры Иван Шилов, ИА REGNUM

Лидеры России, команда Российского Красного Креста и представители методологии «сервис-дизайн» с 11 по 25 июля провели опросы, проанализировали данные и разработали прототипы решений, а именно: сформировали новую концепцию позиционирования Российского Красного Креста.

«Мы благодарны членам клуба «Эльбрус» за предложенные варианты концепции позиционирования Российского Красного Креста. Ведь мы нацелены на формирование устойчивого сообщества Российского Красного Креста, вовлечение в него самых разных людей и развитие амбассадорского движения. Это позволит нам двигаться вперед и эффективно продолжать традиции, заложенные 155 лет назад, — сказал председатель Российского Красного Креста Павел Савчук, — Мы стали свидетелями создания нового подхода к работе в Российском Красном Кресте, который как губка впитывает в себя все то, что будет его укреплять. Результаты экспедиций мы воспринимаем именно так. Очень важно, что коллеги презентовали не только концептуальные предложения, но и готовые решения. Например, раздел для бизнеса на сайте Российского Красного Креста, различные формы анкет для руководителей в сфере корпоративной социальной ответственности. Мы надеемся, что дальнейшее взаимодействие с Лидерами России продолжится в рамках проектного офиса на базе Российского Красного Креста».

Участник команды Лидеров России, победитель конкурса «Лидеры России» Владислав Васильев рассказал о целях экспедиции и прототипах решений, разработанных Лидерами России.

«Все эти дни команда изучала, как создать сообщество Российского Красного Креста. Нам пришлось пройти пошагово длительный путь, чтобы понять, кто является членом этого сообщества, какие ценности их объединяют, — рассказал Вячеслав Васильев, — По итогу было разработано 8 прототипов решений как для членов сообщества, так и для сотрудников организации, которые должны чувствовать причастность к общему делу. Мы предложили организовать стратегическую сессию с целью формирования долгосрочных и краткосрочных целей с дорожной картой и корпоративными ценностями, для тиражирования лучших практик — создать региональные центры компетенций, разработать инструменты развития корпоративной культуры — благодарственное письмо, гайд нового сотрудника, корпоративная почта. Помимо этого, предложили на постоянной основе организовывать управленческие тренинги для повышения компетенций команды и руководства, проработать путь волонтера, а также способы привлечения корпоративных доноров в сообщество».

По словам председателя клуба «Эльбрус» Татьяны Дьяконовой, проект «Обучающие экспедиции» — новый подход к решению конкретных задач, когда для этого объединяются лучшие умы — эксперты, жители, власть, бизнес — удается за короткий срок разработать и внедрить прорывные, нетривиальные, реально работающие идеи. Она отметила, что задача Российского Красного Креста близка ей по духу, ведь четыре года назад Татьяна Дьяконова стояла у истоков создания сообщества Лидеров России.

«Сообщество — это про горизонтальные связи. Как выстроить взаимодействие, чтобы механизм работал эффективно? Лидеры России знают на примере клуба «Эльбрус», который шаг за шагом, год за годом выстраивал свою модель работы. Отрадно, что эти знания найдут свое продолжение в Российском Красном Кресте», — отметила Татьяна Дьяконова.

В 2022 году «Обучающие экспедиции» пройдут в трех регионах страны: Калининградской и Архангельской областях, а также Ямало-Ненецком автономном округе.

Проект «Обучающие экспедиции» стал ответом на заявление председателя Правительства РФ Михаила Мишустина о старте реформы системы государственного управления. Он отмечал, что на фоне дефицита кадров это обостряет вопрос удержания и поиска талантов на федеральном, региональном и личностном уровне.

По словам победителя первого сезона конкурса «Лидеры России», председателя Клуба «Эльбрус», депутата Государственной Думы Татьяны Дьяконовой («Единая Россия»), проект «Обучающая экспедиция» создан для того, чтобы члены клуба «Эльбрус» смогли на практике познакомиться с принципами работы на госслужбе, а управленческая команда органов власти смогла сформировать кадровый актив на временной или постоянной основе. Кроме того, важными задачами проект ставит освоение методологии «сервис-дизайна» как лучшей мировой практики проектирования решений и разработку модели вовлечения жителей в реализацию проектов на территории, применимую для решения различных задач.

В 2021 году запуск пилотов проекта «Обучающая экспедиция» прошел в четырех регионах страны — Курской, Курганской, Липецкой областях и Камчатском крае. По предложенной губернатором теме команда решала конкретную задачу в регионе. По завершении пилотных проектов была составлена белая книга кейсов, где каждый регион разместил свой опыт решения конкретной задачи, который далее могут использовать другие регионы для решения подобных кейсов на своей территории.

По итогам «Обучающей экспедиции» в 2021 году в Липецкой области увеличилось количество социальных контрактов в 1,6 раза, а удельный вес социальных контрактов, который предусматривает предпринимательскую деятельность, вырос до 35%. В Камчатском крае сложились городские сообщества, которые реализуют простые и быстрые решения, выработанные Лидерами в ходе экспедиции. Библиотеки перезагружаются в социальные коворкинги, планируется проведение интересных новых мероприятий для жителей и многое другое.