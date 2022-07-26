Москва, 26 июля 2022, 19:05 — REGNUM «Десант» проекта «Обучающие экспедиции» Клуба Лидеров России «Эльбрус» в составе победителей и финалистов конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — и команда Российского Красного Креста вместе придумали новое позиционирование для формирования комьюнити организации. Такую задачу перед командами поставил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.
Лидеры России, команда Российского Красного Креста и представители методологии «сервис-дизайн» с 11 по 25 июля провели опросы, проанализировали данные и разработали прототипы решений, а именно: сформировали новую концепцию позиционирования Российского Красного Креста.
Участник команды Лидеров России, победитель конкурса «Лидеры России» Владислав Васильев рассказал о целях экспедиции и прототипах решений, разработанных Лидерами России.
По словам председателя клуба «Эльбрус» Татьяны Дьяконовой, проект «Обучающие экспедиции» — новый подход к решению конкретных задач, когда для этого объединяются лучшие умы — эксперты, жители, власть, бизнес — удается за короткий срок разработать и внедрить прорывные, нетривиальные, реально работающие идеи. Она отметила, что задача Российского Красного Креста близка ей по духу, ведь четыре года назад Татьяна Дьяконова стояла у истоков создания сообщества Лидеров России.
В 2022 году «Обучающие экспедиции» пройдут в трех регионах страны: Калининградской и Архангельской областях, а также Ямало-Ненецком автономном округе.
Проект «Обучающие экспедиции» стал ответом на заявление председателя Правительства РФ Михаила Мишустина о старте реформы системы государственного управления. Он отмечал, что на фоне дефицита кадров это обостряет вопрос удержания и поиска талантов на федеральном, региональном и личностном уровне.
По словам победителя первого сезона конкурса «Лидеры России», председателя Клуба «Эльбрус», депутата Государственной Думы Татьяны Дьяконовой («Единая Россия»), проект «Обучающая экспедиция» создан для того, чтобы члены клуба «Эльбрус» смогли на практике познакомиться с принципами работы на госслужбе, а управленческая команда органов власти смогла сформировать кадровый актив на временной или постоянной основе. Кроме того, важными задачами проект ставит освоение методологии «сервис-дизайна» как лучшей мировой практики проектирования решений и разработку модели вовлечения жителей в реализацию проектов на территории, применимую для решения различных задач.
В 2021 году запуск пилотов проекта «Обучающая экспедиция» прошел в четырех регионах страны — Курской, Курганской, Липецкой областях и Камчатском крае. По предложенной губернатором теме команда решала конкретную задачу в регионе. По завершении пилотных проектов была составлена белая книга кейсов, где каждый регион разместил свой опыт решения конкретной задачи, который далее могут использовать другие регионы для решения подобных кейсов на своей территории.
По итогам «Обучающей экспедиции» в 2021 году в Липецкой области увеличилось количество социальных контрактов в 1,6 раза, а удельный вес социальных контрактов, который предусматривает предпринимательскую деятельность, вырос до 35%. В Камчатском крае сложились городские сообщества, которые реализуют простые и быстрые решения, выработанные Лидерами в ходе экспедиции. Библиотеки перезагружаются в социальные коворкинги, планируется проведение интересных новых мероприятий для жителей и многое другое.