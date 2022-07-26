Москва, 26 июля, 2022, 19:04 — ИА Регнум. В первом полугодии 2022 года выросли продажи игрушек «Тетрис» и «Тамагочи». Об этом 26 июля пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу маркетплейса Wildberries.

Schezar Тетрис

Согласно данным маркетплейса, продажи «Тамагочи» в штучном выражении выросли в 4,3 раза, а «Тетриса» — на 54% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. В онлайн-магазине Ozon также подтвердили рост спроса на ретроигрушки. «Интерес к таким играм связан прежде всего с простотой освоения и доступной ценой, а также ностальгией по первым аркадным массовым играм», — объяснили в компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в России выросли продажи ретроконсолей. Наибольшим интересом у жителей России пользуются Dendy, Sega, Gameboy, Magistr и Game box.