Рим, 26 июля, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Эксперты МВФ пересмотрели в сторону повышения прогноз роста ВВП Италии в 2022 году, сообщили в фонде 26 июля.

martaposemuckel Евро

ВВП, по прогнозам аналитиков, увеличится на 3% (ранее предполагался рост на 2,3%).

Вместе с тем прогноз на 2023 год пересмотрен в сторону понижения — 0,7% вместо 1,4%.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Эксперты оценивают рост расходов производителей на энергию в 77%, что приведет к общему росту расходов на 68 млрд евро в год.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторократное замедление темпов роста ВВП в Италии в 2022 году. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более40млрд евро.