Вашингтон, , 19:07 — REGNUM Съёмочный процесс третьего сезона сериала «Ведьмак» приостановили. Об этом 26 июля написал портал Redanian Intelligence.

Ведьмак Цитата из трейлера к сериалу Netflix «Ведьмак»

Как сообщил источник, причиной приостановки съёмок стало заражение исполнителя главной роли, актёра Генри Кавилла, COVID-19. Отмечается, что сотрудники съёмочной группы планируют возобновить работу в ближайшее время, завершив производство шоу к сентябрю 2022 года.

Напомним, премьера третьего сезона «Ведьмака» намечена на 2023 год. Показывать шоу будет стриминговый сервис Netflix.

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