Вашингтон, 26 июля 2022, 19:07 — REGNUM Съёмочный процесс третьего сезона сериала «Ведьмак» приостановили. Об этом 26 июля написал портал Redanian Intelligence.
Как сообщил источник, причиной приостановки съёмок стало заражение исполнителя главной роли, актёра Генри Кавилла, COVID-19. Отмечается, что сотрудники съёмочной группы планируют возобновить работу в ближайшее время, завершив производство шоу к сентябрю 2022 года.
Напомним, премьера третьего сезона «Ведьмака» намечена на 2023 год. Показывать шоу будет стриминговый сервис Netflix.
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