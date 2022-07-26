Аддис-Абеба, , 19:03 — REGNUM Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Эфиопию, сообщает 26 июля пресс-служба МИД РФ.

Аддис Абеба. Эфиопия Vob08

Отмечено, что в Эфиопии российский министр иностранных дел проведёт переговоры со своим коллегой Демеке Меконненом.

Напомним, визит в Эфиопию является одним из эпизодов турне главы МИД по странам Африки.

Перед этим Сергей Лавров посетил Уганду, Республику Конго, посетил Египет, где кроме руководства страны встретился с генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом.

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