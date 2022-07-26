Аддис-Абеба, 26 июля, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Эфиопию, сообщает 26 июля пресс-служба МИД РФ.

Vob08 Аддис Абеба. Эфиопия

Отмечено, что в Эфиопии российский министр иностранных дел проведёт переговоры со своим коллегой Демеке Меконненом.

Напомним, визит в Эфиопию является одним из эпизодов турне главы МИД по странам Африки.

Перед этим Сергей Лавров посетил Уганду, Республику Конго, посетил Египет, где кроме руководства страны встретился с генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом.