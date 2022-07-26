Калининград, 26 июля, 2022, 19:01 — ИА Регнум. В июле в Калининградскую область ввезли арбузы и дыни из трёх стран мира. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора, во вторник, 26 июля.

ИА REGNUM Арбузы, дыни

Сотрудники ведомства проверили 650 тонн продукции. Ввезённые арбузы и дыни соответствуют карантинным фитосанитарным требованиям Евразийского экономического союза, отметили в Россельхознадзоре.

Известно, что 321 тонну арбузов ввезли через автомобильные посты из Македонии.

«По сравнению с 2021 годом импорт бахчевых из Македонии увеличился на 38 тонн. Коста-Рика составила 2% всех поставок. Из Турции ввезено 317 тонн дынь и арбузов», — рассказали в ведомстве.