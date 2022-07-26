Бразилиа, , 19:36 — REGNUM Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Бразилию указал, что вооруженным силам необходимо находиться под твердым гражданским контролем, уважая демократию. Данное заявление он сделал 26 июля, выступая на общеамериканском совещании по вопросам обороны в Бразилии, сообщает Reuters.

Ллойд Остин U. S. Secretary of Defense

«Надежное сдерживание требует военных, которые готовы, способны и находятся под твердым гражданским контролем», — сказал Остин и добавил: «Чем больше мы углубляем наши демократии, тем больше мы укрепляем нашу безопасность».

Ранее один из представителей оборонного ведомства США рассказал, что на совещании Остин «собирается донести до всего зала в целом очень сильное и четкое послание о необходимости уважения демократий военными». При этом источник отказался «предвосхищать» то, что Остин может сказать своим бразильским коллегам.

Издание напоминает, что в Бразилии тема верности военных Конституции стала центральной в преддверии президентских выборов 2 октября.

При этом высказывания Остина прозвучали всего через два дня после того, как президент Бразилии Жаир Болсонару 24 июля официально объявил о начале своей предвыборной кампании, заявив: «Армия на нашей стороне».

Болсонару также публично усомнился в исправности работы избирательной системы Бразилии. Как указывает издание, некоторые опросы общественного мнения показывают, что он отстает почти на 20% от бывшего президента Луиса Инасио Лулы да Силвы, который принадлежит к Партии трудящихся.

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