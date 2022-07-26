Калининград, 26 июля, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Сухогруз «Урса Майор» доставит 306 тонн трубной продукции в город Пионерский Калининградской области. Об сообщает 26 июля телеграм-канал «Паромное сообщение Балтийск — Усть-Луга. Фидерные перевозки контейнеров».

Дарья Драй ИА REGNUM Море

Отмечается, что продукцию привезут для строительства морского порта в Пионерском. Всего судно везёт свыше 5000 тонн груза для нужд региона. Кроме того, из Усть-Луги, помимо труб, в регион отправилось около 1300 тонн металлопродукции и 36 единиц накатной техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня литовская таможня перестала пропускать санкционные товары между Калининградской областью и основной территорией России. Теперь необходимые товары между регионами переправляют морем.