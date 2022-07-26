Париж, , 18:52 — REGNUM 24-летний универсальный защитник сборной Франции Норди Мукиэле перешел из «Ред Булл Лейпига» в «Пари Сен-Жермен». Об этом 26 июля сообщили на официальном сайте парижского клуба.

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Сумма трансфера составила 12 миллионов евро, а соглашение Мукиэле с «Пари Сен-Жермен» рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27. За «быков» француз выступал с 1 июля 2018 года после перехода из «Монпелье» за 16 миллионов евро.

В сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Норди Мукиэле сыграл в двадцати восьми матчах регулярного чемпионата. На счету защитника 4 (1+3) очка по системе гол+пас и три желтые карточки.