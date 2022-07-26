Улан-Батор, , 18:51 — REGNUM В Улан—Баторе 24 июля стартовала ежегодная летняя школа молодых монголоведов, которая организуется под эгидой Министерства образования и науки и Национального совета монголоведения.

Монголия Иван Шилов © ИА REGNUM

В этом году для участия в летней школе, которая проводится с 1989 года, в Монголию приехали 30 молодых ученых из 17 вузов и исследовательских центров, расположенных в 11 странах: США, Германии, Польше, Чехии, Китае, Турции, Японии, Лаосе, Мозамбике, Тайване и России. Молодые монголоведы будут знакомиться с жизнью монгольских кочевников и активизировать обучение в языковой среде.

Помимо изучения монгольской письменности, разговорного языка и земледелия, молодые исследователи прослушают лекции монголоведов из основных учебных и исследовательских центров монголоведения, таких как Академия наук и Монгольский государственный университет в Улан-Баторе.

Летняя школа продолжится до 6 августа.