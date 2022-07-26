Салехард, 26 июля, 2022, 22:27 — ИА Регнум. На Ямале определили экспертную группу федерального кадрового проекта «Арктический вызов», которая примет участие в разработке для соискателей практических кейсов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия в Арктике

Экспертами для оценки кандидатов кадрового проекта стали руководители окружных департаментов и их заместители. Экспертная группа на Ямале составит 20 человек.

В период с сентября по ноябрь 2022 года для участников проекта проведут групповые и индивидуальные отборочные этапы. Имена победителей назовут в конце 2022 года.

«В округе имеются все условия для профессиональной самореализации. Мы готовы не только перенимать опыт от квалифицированных и состоявшихся профессионалов, но также ждем молодых, амбициозных, начинающих специалистов, которые стремятся к росту, развитию и горят интересными идеями большого масштаба», — отметил Наиль Хайруллин, директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Арктический вызов» — программа федерального уровня, нацеленная на привлечение высококвалифицированных специалистов и руководителей в субъекты Арктической зоны РФ.

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