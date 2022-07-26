Дортмунд, Германия, , 18:44 — REGNUM 29-летний колумбийский центрфорвард «Краснодара» Джон Кордоба может заменить Себастьяна Аллера в дортмундской «Боруссии». «Шмели» планирует взять колумбийца в аренду на один сезон. Об этом 26 июля сообщило издание Sky Sports.

Ранее сообщалось, что у новичка «Боруссии» Себастьяна Аллера была обнаружена опухоль яичка. Из-за болезни ивуарийский форвард выбыл на неопределенный срок.

В прошедшем сезоне Джон Кордоба, выступая за «быков», принял участие в пятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил две желтые карточки.

За «Краснодар» Кордоба выступает с 23 июля 2021 года после перехода из берлинской «Герты» за 20 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.