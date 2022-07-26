Киев, , 18:43 — REGNUM Правительство Украины одобрило план обращения к США с просьбой о предоставлении «газового ленд-лиза» для преодоления отопительного сезона, сообщил 26 июля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Газ на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, это будет «самая сложная зима в истории».

«Приняли обращение правительства Украины к правительству Соединенных Штатов Америки относительно предоставления нашему государству «газового ленд-лиза» для стабильного прохождения отопительного сезона. Подготовка к самой сложной зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям», — сообщил Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее нацкомпания «Нафтогаз Украины» потребовала помощи государства в виде субсидии в $5 млрд на создание запасов энергоносителей для предстоящего отопительного сезона.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине действует только часть Вооруженных сил РФ — Минобороны