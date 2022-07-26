Киев, 26 июля, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Автор ИА REGNUM, сербский общественный деятель и директор Центра геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович оказалась в списке «спикеров, продвигающих нарративы, созвучные российской пропаганде», опубликованном на сайте «Центра противодействия дезинформации» при СНБО Украины.

ИА REGNUM Драгана Трифкович

«Дезинформация», которую, по мнению украинского центра, распространяет Трифкович — это тезис о том, что военные действия на Украине ведутся не с 24 февраля, когда началась специальная военная операция, а с 2014 года, «после организованного переворота» (цитата дословная. — ИА REGNUM). Также Трифкович обвиняется в том, что она говорит о существовании военных биолабораторий США на территории Украины и считает фейком информацию о том, что российские войска якобы совершили резню мирного населения в Буче.

В одном списке с Драганой Трифкович оказалась французский политик, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, американский конгрессмен Тулси Габбард и многие другие.

Напомним, что в 2014 году, сразу после посещения ЛНР, Трифкович была внесена в базу одиозного сайта «Миротворец» за «поддержку сепаратизма» и «пропаганду российского фашизма».

О том, что война на Украине идёт с 20 февраля 2014 года, официально заявил президент Украины Владимир Зеленский.