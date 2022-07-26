Эдмонтон, Канада, , 19:06 — REGNUM Папа Римский Франциск 26 июля проводит мессу на стадионе Содружества в канадском Эдмонтоне в рамках своей поездки в страну. Ожидается, что понтифик выступит перед собравшимися и повторит свой призыв к молодым поколениям беречь старших и учиться у них, сообщает Reuters.

Папа Франциск

Визит папы Римского в Канаду был назван «покаянным паломничеством», так как понтифик намерен извиниться за роль Римско-католической церкви в жестоком обращении с детьми коренных народов в школах-интернатах. На территории этих заведений были найдены сотни безымянных детских могил, общественность Канады была шокирована такими новостями и потребовала у властей и церкви, курировавшей дома-интернаты, принести извинения коренным народам за совершённое преступление.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Канады выплатят компенсацию в размере $15,5 млрд представителям коренных народов страны за недостаточное финансирование программ по уходу за их детьми.

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