Мюнхен, Германия, 26 июля, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Мюнхенская «Бавария» 26 июля объявила о трансфере 17-летнего французского нападающего и воспитанника «Ренна» Матиса Тиля. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Еще 8,5 миллиона евро «Ренн» может получить в качестве бонусов.

ФК Бавария Мюнхен

Соглашение Матиса Тиля с мюнхенским клубом рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 17-летнего нападающего в 2 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Матис Тиль принял участие лишь в семи матчах французской Лиги 1 2021/22, проведя на поле суммарно пятьдесят минут. В составе юношеской сборной Франции нападающий отметился тремя голами в шести матчах Чемпионата Европы U17 2022.