Рим, 26 июля, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Агент 27-летнего центрфорварда «Ромы» и сборной Узбекистана по футболу Эльдора Шомуродова Кахор Муминов допустил возможность ухода нападающего из римского клуба в текущее летнее трансферное окно.

Fclm.ru Элдор Шомуродов

«Во время трансферного окна будут появляться разные варианты и их интерпретации. Сейчас может сказать одно: Эльдор — игрок «Ромы». Все остальное лишь спекуляции в прессе», — заявил агент Шомуродова.

Ранее сообщалось, что главный тренер «волков» Жозе Моуриньо остался недоволен формой футболиста, которую Шомуродов набрал во время предсезонной подготовки.

В прошедшем сезоне узбекский нападающий принял участие в 28-ми турах итальянской Серии А 2021/22, в которых набрал 7 (3+4) очков по системе гол+пас. Суммарно на поле Шомуродов провел 764 минуты.