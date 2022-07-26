Вашингтон, , 20:05 — REGNUM В США вырос спрос на проведение хирургических операций по стерилизации после решения Верховного суда об отмене постановления от 1973 года, гарантировавшего право женщин на аборт, передаёт 26 июля CNN.

Демонстрация за легализацию абортов в США. 1989

Сообщается, что наибольшее количество обращений поступает от женщин, решивших перевязать маточные трубы в качестве метода хирургической контрацепции. За данной процедурой обращаются в основном девушки старше 20 лет. Однако издание отмечает, что, согласно данным американского центра по контролю и предотвращению болезней, порядка 26% женщин впоследствии жалеют о своем решении.

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