Париж, 26 июля, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» рассчитывает подписать защитников Дензела Думфриса и Милана Шкриниара, выступающих за миланский «Интер». Об этом 26 июля сообщило итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

TaraO Болельщики ПСЖ

Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Думфриса в 25 миллионов евро, Шкриниара — в 65 миллионов евро. Ранее в подписании 27-летнего словака был заинтересован «Пари Сен-Жермен».

В прошедшем сезоне Дензел Думфрис принял участие в тридцати трех матчах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил три желтые карточки.