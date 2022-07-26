Ньюарк, США, , 18:29 — REGNUM Телеканал MTV обнародовал номинантов на премию за создание видеоклипов Video Music Awards (VMA) 2022 года. Список исполнителей опубликован на сайте премии 26 июня.

Логотип MTV MTV. mtv. co.uk

Наибольшее количество номинаций премии получили рэперы Джек Харлоу, Кендрик Ламар и Lil Nas X — по семь штук. Певица Doja Cat и исполнитель Гарри Стайлс номинированы в шести категориях, а Билли Айлиш, Drake, Дуа Липа, Эд Ширан, Тейлор Свифт и The Weeknd — в пяти.

ИА REGNUM напоминает, что церемония награждения VMA от MTV состоится 28 августа 2022 года. В качестве площадки был выбран спорткомплекс Пруденшал-центр (англ. Prudential Center) в Ньюарке, штат Нью-Джерси (США).

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