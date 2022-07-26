Вашингтон, 26 июля, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Обвинения в адрес Китая прозвучали со стороны Госдепа США в контексте спорных территорий в Южно-Китайском море. Соответствующее заявление сделал 26 июля заместитель помощника главы ведомства Чжун Пак.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США и Китай

По словам американского представителя, Китай усилил «провокации в отношении тех, у кого есть притязания в Южно-Китайском море». Кроме того, Китай якобы притесняет другие страны, которые «на законных основаниях действующих в регионе».

Чжун Пак назвал «притязания» Пекина «незаконными и масштабными». Из его слов следует, что Китай якобы подрывает стабильность региона, а также вредит экономике других стран. В итоге он сказал, что Штаты будут поддерживать разными мерами противников Китай по вопросам спорных территорий.

Напомним, на юго-западе Южно-Китайского моря находится архипелаг Спратли (китайцы именуют его Наньша), территорию которого оспаривают, помимо Китая, Тайвань, Вьетнам, Малайзия, Филиппины и Бруней.

Другой спорной территорией являются Парасельские острова. Принадлежность их к Китаю оспаривает Вьетнам. Кроме того, США открыто поддерживают Тайвань, который Пекин считает своей территорией.

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