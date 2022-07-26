Вологда, 26 июля, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Вологодский молочный комбинат будет выпускать продукцию в китайской упаковке. Об этом в соцсетях сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Shivani shrivastav Молоко

«Сейчас наша знаменитая молочка возвращается из непривычной серой упаковки в белую. Чтобы решить вопросы с тарой, молочный комбинат обратил внимание на Азиатский рынок. Начались поставки из дружественного Китая. Так что до конца августа продукция ВМК вернется в магазины с прежним дизайном на белой упаковке», — написал чиновник.

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