Топика, США, 26 июля, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Ведущие американские компании по откорму скота были вынуждены утилизировать туши животных на свалке в Канзасе, после того как в июне от жары погибли тысячи коров. Другая часть скота была похоронена в необорудованных могилах, сообщает 26 июля Reuters со ссылкой на соответствующие документы.

Корова

Отмечается, что ни один из этих способов не является типичным методом утилизации туш погибшего скота. Однако в условиях рекордной жары и влажности погибли так много коров, что предприятия, обычно перерабатывающие туши в корм для домашних животных или удобрения, оказались перегружены. Это вынудило правительство штата и компании по откорму скота принять чрезвычайные меры.

Ранее в США жертвами аномальной жары стали по меньшей мере две тысячи голов крупного скота. Наиболее тяжелая ситуация была зарегистрирована именно в Канзасе, расположенном в центральной части страны.