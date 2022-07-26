Таганрог, Ростовская область, , 18:22 — REGNUM Жители Ростовской области стали свидетелями сильного смерча над Таганрогским заливом. Подтверждающее видео опубликовано в сообществе «Мой Таганрог» в соцсети «ВКонтакте».

Таганрогский залив Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Как отмечают интернет-пользователи, над Таганрогским заливом смерчи возникают довольно часто. Однако они не опасны и сильных разрушений, к счастью, не приносят.

ИА REGNUM напоминает, что в конце июня на берегу Сочи был зафиксирован выход на пляж смерча, в результате повреждён пирс.

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