Лестер, Великобритания, 26 июля 2022, 18:19 — REGNUM Председатель совета директоров «Лестер Сити» Айяватт Шривадданапрабха заявил, что клуб не получал предложений по трансферу 25-летнего центрального полузащитника сборной Бельгии Юри Тилеманса.
Ранее сообщалось, что Юри Тилеманс остается главной трансферной целью лондонского «Арсенала» на текущее летнее трансферное окно.
Юри Тилеманс выступает за «Лестер Сити» с 8 июля 2019 года после перехода из «Монако» за 45 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бельгийца в 55 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Юри Тилеманс принял участие в тридцати двух турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.