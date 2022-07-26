Лестер, Великобритания, , 18:19 — REGNUM Председатель совета директоров «Лестер Сити» Айяватт Шривадданапрабха заявил, что клуб не получал предложений по трансферу 25-летнего центрального полузащитника сборной Бельгии Юри Тилеманса.

Юри Тилеманс Кирилл Венедиктов

Ранее сообщалось, что Юри Тилеманс остается главной трансферной целью лондонского «Арсенала» на текущее летнее трансферное окно.

Юри Тилеманс выступает за «Лестер Сити» с 8 июля 2019 года после перехода из «Монако» за 45 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бельгийца в 55 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Юри Тилеманс принял участие в тридцати двух турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.