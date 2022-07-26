Минск, , 18:33 — REGNUM Начало российской спецоперации на Украине стало ключевым событием не только в региональной, но и в глобальной политике, поэтому она не может не оказать влияния на белорусско-российскую интеграцию. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 26 июля высказал председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.

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Артём Агафонов «Можно считать, что 24 февраля 2022 года глобалистский миропорядок зкончился. Он шёл к своему закату уже давно, и этот закат неминуемо состоялся бы в ближайшие годы, но спусковым крючком стало именно начало спецоперации и реакция на нее коллективного Запада. Введенные против России санкции были настолько мощными, что нарушили целостность глобального мира. Инициаторы этих санкций рассчитывали изолировать Россию, разрушить её экономику и тем самым спровоцировать политический кризис с последующей сменой власти на подконтрольный режим. Оказалось, что они переоценили свои возможности диктовать волю мировым лидерам и недооценили уязвимость собственных экономик. В результате сейчас мы наблюдаем нарастающий экономический кризис в странах Запада, который уже перерастает в политический, и небывалый патриотический подъем в России»

По мнению политика, Запад уже проиграл противостояние с Россией. Кризисные явления на Украине в ближайшее время будут углубляться, а возможности дальнейшей эскалации конфликта со стороны коллективного Запада практически исчерпаны. Его целью было сдерживание России и создание дуги напряженности вдоль её границ, но вовсе не мировая война.

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«На мой взгляд, счёт времени до завершения спецоперации идёт на месяцы, и решающие события произойдут зимой. Уже очевидно, что зимой Европу ожидает серьёзное обострение в экономике, нехватка энергоресурсов, очередной скачок инфляции и новые политические потрясения. В США будет тоже неспокойно — вернувшиеся в Конгресс и очень обозлённые республиканцы будут блокировать работу Белого Дома и, возможно, добиваться импичмента президента Джо Байдена. Америке будет не до Украины. Состояние Украины будет особенно плачевным — военные поражения, всё новые волны мобилизации, проблемы с продовольствием и отопительным сезоном. Каждый из этих факторов сам по себе сильно деморализует, а уж в совокупности тем более. Добавим сюда отсутствие «зеленки», при котором российской армии, имеющей подавляющее преимущество в воздухе, всё будет видно, как на ладони, и получим ситуацию идеального шторма для Украины. В общем, победа будет за нами», — считает Агафонов.

Политик убеждён, что поражение Украины приведёт к дальнейшему падению позиций Запада и росту международного влияния России. Будет уменьшаться влияние многих глобальных институтов, продемонстрировавших свою беспомощность и ангажированность, и усиливаться роль региональных центров.

«Для Белоруссии это будет означать одно — процессы интеграции с Россией, которые буксовали два десятилетия, начнут реализовываться с головокружительной скоростью. Многовекторное маневрирование между глобальными центрами силы, которое составляло суть белорусской внешней политики как минимум последнего десятилетия, должно остаться в прошлом. Раньше таким образом можно было добиваться определенных выгод и при этом сохранять свободу маневра, но ситуация уже изменилась, а после победы на Украине изменится еще больше. Когда между этими центрами силы растёт напряженность, а глобальные институты и сложившееся ранее международное право не имеют прежнего влияния, разумный выход один — присоединиться к одному из этих центров силы и заручиться его покровительством», — уверен Агафонов.

Как полагает политик, коллективный Запад, потерпев поражение на Украине, не смирится и продолжит конфронтацию с Россией. Мишенью номер один будет Казахстан, а мишенью номер два — Белоруссия. Её будут пытаться втянуть в свою орбиту влияния и прельстить европейскими перспективами. Однако к тому времени и европейские перспективы будут выглядеть не так привлекательно, и Западу Белоруссия будет интересна не как равноправный партнёр, а как ещё одно орудие в борьбе с Россией.

«Что касается чувствительного для многих вопроса суверенитета, то его носителем, по белорусской Конституции, является народ Белоруссии. Ему и решать. Думаю, государственность со многими её атрибутами останется, но часть функций будет передана на наднациональный уровень. Это нормально, это упрощает принятие решений, снижает издержки, позволяет оперативно реагировать на внешние вызовы, что в условиях будущей глобальной турбулентности особенно важно. Можно, конечно, упорствовать и продолжать играть в многовекторность, но нужно понимать: в постглобальном мире, если ты не присоединяешься к одному из центров силы, ты становишься предметом борьбы между ними. И это в лучшем случае. В худшем — едой», — резюмировал белорусский политик.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью информационному агентству «Франс Пресс» заявил, что полностью поддерживает Россию в решении начать специальную военную операцию на Украине.