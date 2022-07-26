Москва, , 18:18 — REGNUM Кто-то заботится «о бездомных кошках или помогает одиноким пенсионерам, а кто-то озабочен проблемами экологии или переживает о детях террористов», — заявил руководитель аналитического центра Российского общества политологов, ведущий эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко, комментируя для ИА REGNUM возвращение очередной партии детей террористов из Ирака в Киргизию.

Террористы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению эксперта, у людей, занимающихся возвращением семей террористов в страны Туркестана, «мотивация может быть самая разная».

Андрей Серенко «У части западных организаций, которые занимаются возвращением семей террористов в страны Средней Азии и Казахстана, есть безусловные гуманистические устремления. Многие в них искренне верят. В современном западном цивилизационном дискурсе гуманистический элемент очень яркий. Культ этнических, религиозных, сексуальных и прочих меньшинств, который иногда приобретает патологические формы преклонения, возник не случайно. Семьи и дети террористов в такой системе тоже подходят под понятия «меньшинства» и их тема укладывается в западный дискурс гуманистических устремлений, и подразумевает защиту их интересов».

Серенко подчеркнул, что «верит в доброту людей, в том числе и на Западе». Ведь, по его словам, кто-то «заботится о бездомных кошках или помогает одиноким пенсионерам, а кто-то озабочен проблемами экологии или переживает о детях террористов».

Вместе с тем, политолог допускает и другую версию происходящего.

«На Западе, как и везде есть не только добрые люди, но и расчетливые и циничные. Они ставят эксперименты и реализовывают различные политические комбинации. В силу своих функциональных обязанностей они должны отвечать на угрозы безопасности. Они могу работать с радикалами, религиозными экстремистами, в том числе и с теми, кого возвращают из Сирии и Ирака», — сказал собеседник.