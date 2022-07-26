Бишкек, , 18:17 — REGNUM В Киргизии на государственной и муниципальной службе состоят более 23,7 тысячи сотрудников. Об этом заявил директор госагентства по делам государственной службы и местного самоуправления Эльчибек Джантаев на пресс-конференции 26 июля.

Чиновник

По его словам, на государственной службе числятся 15 098 человек, а вакантными остаются 1 526 штатных единиц. В то же время в муниципальной службе имеется 8 638 чиновников, а ещё 1 303 штатных единицы всё ещё вакантны.

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Также Джантаев сообщил, что в течение первой половины нынешнего года 1 809 кандидатов приняли участие в компьютерном тестировании в резерв кадров.

«В том числе во внутренний резерв кадров государственной службы — 800 человек, во внутренний резерв кадров муниципальной службы — 613 человек, в муниципальный резерв кадров — 324 человека и в региональный резерв кадров — 72 человека», — подытожил глава госагентства.

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