Вашингтон, , 18:16 — REGNUM В Сеть выложили трейлер слэшера Pearl от студии A24. Об этом сообщил портал The Daily Beast 26 июля.

Миа Гот в фильме Pearl режиссёра Тая Уэста Кадр из трейлера

В ролике показывают девушку по имени Пёрл (Миа Гот), которая мечтает о всемирной славе, параллельно совершая жестокие убийства. Мировая премьера ленты намечена на 18 марта 2023 года.

Напомним, Pearl является приквелом хоррора «Х». Режиссёром фильма выступит Тай Уэст («Дом дьявола»).

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