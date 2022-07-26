Вашингтон, 26 июля, 2022, 18:16 — ИА Регнум. В Сеть выложили трейлер слэшера Pearl от студии A24. Об этом сообщил портал The Daily Beast 26 июля.

Кадр из трейлера Миа Гот в фильме Pearl режиссёра Тая Уэста

В ролике показывают девушку по имени Пёрл (Миа Гот), которая мечтает о всемирной славе, параллельно совершая жестокие убийства. Мировая премьера ленты намечена на 18 марта 2023 года.

Напомним, Pearl является приквелом хоррора «Х». Режиссёром фильма выступит Тай Уэст («Дом дьявола»).