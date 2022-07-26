Тюмень, 26 июля, 2022, 18:10 — ИА Регнум. В Тюмени погибла женщина, управлявшая козловым краном. По факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

tyumen. sledcom.ru На месте трагедии

Трагедия произошла вечером 26 июля на производственной базе, расположенной на улице Республики в городе Тюмени. Во время погрузки бетонных конструкций опрокинулся козловой кран. Находившаяся в кабине женщина погибла.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). На месте трагедии работают следователи, проводится осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства, в том числе порядок соблюдения правил безопасности при погрузочных работах.

Отметим, что в Тюмени 26 июля наблюдался ураганный ветер, который повалил в городе деревья, сносил обшивку крыш. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне в Пензе на строительной площадке жилого комплекса из-за сильного ветра на сторожевую будку упал строительный кран. Погиб 73-летний охранник, находившийся в будке.