Москва, 26 июля, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Задачи специальной военной операции на территории Донбасса и Украины выполняет только часть Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает 26 июля пресс-служба Минобороны РФ.

Министерство обороны РФ Танк ВС России во время спецоперации на Украине

С таким заявлением российское военное ведомство выступило на фоне сообщений зарубежных СМИ о проведении в РФ неких «мобилизационных мероприятий».

«Обращаем ваше внимание, что к проведению специальной военной операции привлекается только часть Вооруженных сил Российской Федерации, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных верховным главнокомандующим», — подчеркивает Минобороны России.

При этом военное ведомство отмечает, что спецоперация никак не повлияла на плановые военные учения и мероприятия боевой подготовки ВС РФ.

«Более того, ни одно из спланированных мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также военно-технического и международного сотрудничества Минобороны России не отменено и будет обеспечено необходимым личным составом, вооружением, военной техникой и материальными средствами», — отмечает российское военное ведомство.