Салехард, 26 июля, 2022, 18:38 — ИА Регнум. На Ямале завершилась арктическая велогонка «ARCTIC BIKE TRAIL». Мероприятие проходит на Ямале второй раз при поддержке агентства по развитию регионального туризма и окружного департамента молодежной политики и туризма. Об этом сообщает пресс-служба Ямало-Ненецкого автономного округа.

ИА REGNUM Велогонка

Участие в экстремальной велогонке приняли более 90 человек — как ямальские спортсмены из Салехарда, Лабытнанги, Аксарки, Харпа, Ноябрьска, Надыма, Тарко-Сале, Нового Уренгоя, так и путешественники из Воркуты, Йошкар-Олы и Москвы.

«Мы наблюдаем, как люди из разных городов приезжают, чтобы увидеться и принять участие вместе. Стоит отметить, что данное мероприятие направлено на развитие велосипедного спорта и туризма в нашем округе. Участие в этом году было бесплатное, но все желающие могли внести денежную сумму в благотворительный фонд «Ямине» на лечение ямальских детей», — рассказала Гульдар Галимова, автор проекта «ARCTIC BIKE TRAIL».

Маршрут составил 13 километров. Участникам велогонки пришлось преодолевать крутые спуски, камни, подъемы, лужи, а также пересечь реку вброд.

Призёром арктической велогонки «ARCTIC BIKE TRAIL» — 2022 стал Иван Селедков из Москвы, 15-кратный чемпион России по велоспорту, постоянный участник Кубков мира по маунтинбайку. Среди женщин первой была жительница столицы Светлана Шанина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что арктический экстремальный забег «Северный характер. Трейл» пройдёт 21 августа на Ямале в посёлке Харп. Это третий этап масштабного ямальского проекта по экстремальному многоборью «Северный характер».

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