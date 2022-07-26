Барселона, Испания, 26 июля, 2022, 18:04 — ИА Регнум. 25-летний центральный полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг считает, что его переход в «Манчестер Юнайтед» может отрицательно повлиять на профессиональную карьеру футболиста. Об этом 26 июля сообщило издание The Athletic.

«Барселона»

По информации источника, Френки де Йонг готов рассмотреть только вариант с трансфером в мюнхенскую «Баварию». На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нидерландца в 60 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Френки де Йонг сыграл в тридцати двух турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами, тремя результативными передачами и получил пять желтых и одну красную карточки.