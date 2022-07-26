Москва, , 18:03 — REGNUM Военные учения на полигонах Восточного военного округа Минобороны РФ пройдут 30 августа — 5 сентября, сообщили 26 июля в российским оборонном ведомстве.

На учениях «Восток» Mil.ru

Стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022» пройдёт под руководством начальника Генштаба. В них примут участие военнослужащие Восточного военного округа.

Участвовать в манёврах будут силы дальней и военно-транспортной авиации, часть сил ВДВ. Также запланировано участие военных «из других стран». Генштаб задействует полигоны в ЕАО, Бурятии, Забайкальском крае, на Кубани, на Дальнем Востоке.

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