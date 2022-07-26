Валенсия, Испания, 26 июля, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Как сообщает испанское издание Marca, ни один клуб еще не вступал в переговоры с 31-летним российским нападающим Денисом Черышевым, который после истечения контракта с «Валенсией» находится в статусе свободного агента.

Aleksandr Veprev Денис Черышев

По информации источника, высокая травматичность футболиста является главной причиной, по которой клубы не хотят подписывать Черышева.

В прошедшем сезоне российский нападающий принял участие в семнадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.

Ранее Денис Черышев также выступал за мадридский «Реал», «Севилью» и «Вильярреал». На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 31-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.